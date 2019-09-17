"Невдалий жарт": Шевченко жорстко наїхав на Хачеріді під час гри в "Динамо"

Вихованець київського "Динамо" Кирило Петров, який зараз грає за "Нефтчі" (Азербайджан), згадав про історію, яка трапилася в "Динамо" між Андрієм Шевченком і Євгеном Хачеріді.

Кирило Петров dynamo.kiev.ua

"Одного разу Хачеріді пожартував над Шевою в автобусі. Той йому відповів: "Ще раз таке скажеш, будеш у мене водієм працювати". Ми в карти, у "дурня" грали. Женя хотів пожартувати, але не вийшло. Невдалий жарт був. Однак із Шевченком можна було жартувати. Ми із Зозулею підходили і говорили: "Пам'ятаєш, ти нам футболку давав". Він відповідав: "Та не пам'ятаю", — розповів Кирило Петров в ефірі програми "Бомбардир".

Петров згадав, як зустрівся із Шевченком, ще будучи дитиною.

"Я малим був, і ми м'ячі подавали, а Шевченко якраз у "Мілан" їхав, і остання гра на "Динамо" була. Підходжу до нього: "Шево, дай автограф". Він такий: "Потім". Так, думаю, звичайно, я ж із тобою кожного дня зустрічаюся. Зараз, через декілька годин зателефоную і домовимося", — з посмішкою згадує Петров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард "Шахтаря" Мораес "познущався" над Андрієм Шевченком на тренуванні збірної України.

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