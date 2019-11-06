Невдача Москви і трилер від "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 6 листопада

Матчами в групах А, B, С і D завершився 4-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Найбільший інтерес для українських уболівальників представляв матч в Загребі, де донецький "Шахтар" влаштував справжню фантастику, на 90+2-й хвилині програючи 1:3, але в результаті здобувши нічийний результат (3:3).

Крім того, варто відзначити матч в Італії, де місцевий "Ювентус" впевнено виграв у російського "Локомотива".

Група A

"Реал" Мадрид Іспанія – "Галатасарай" Туреччина 6:0 (4:0, 2:0) Голи: 1:0 – 4 Родріго, 2:0 – 7 Родріго, 3:0 – 14, пенальті Рамос, 4:0 – 45 Бензема, 5:0 – 81 Бензема, 6:0 – 90 Родріго.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Менді, 42), Вальверде, Каземіро (Модріч, 60), Кроос, Родріго, Бензема, Азар (Іско, 68).

Галатасарай – Муслера, Маріано, Луйіндама, Маркао Тейшейра, Нагатомо (Бююк, 88), Сері, Нзонзі (Байрам, 46), Лемін, Фегулі, Андоні (Донк, 46), Бабел.

Попередження: Нзонзі (13), Вальверде (42), Бабел (57).

ПСЖ Франція – "Брюгге" Бельгія 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 21 Мауро Ікарді.

ПСЖ – Навас, Дагба, Тіаго Сілва, Кімпембе, Бернат, Гуйє, Маркіньос, Верратті (Сарабія, 90), Ді Марія, Мауро Ікарді (Кавані, 72), Мбаппе (Дракслер, 83).

Брюгге – Міньоле, Коссуну, Мехелен, Делі, Рикка, Альварес, Бонавентуре, Рітс (де Кетеларе, 86), Ванаку, Діатто (Схрейверс, 77), Окереке (Діаною, 67).

Попередження: Альварес (26), Верратті (54), Тіаго Сілва (74).

Група B

"Баварія" Німеччина – "Олімпіакос" Греція 2:0 (0:0, 2:0) Голи: 1:0 – 69 Левандовскі, 2:0 – 89 Перішич.

Баварія – Нойер, Павар, Мартінес, Алаба, Девіс, Горетцка (Толіссо, 82), Кіммі, Коман (Коутіньйо, 90), Мюллер, Гнабрі (Перішич, 88), Левандовскі.

Олімпіакос – Жозе Са, Ельабделлауі, Рубен Семеду, Мерья, Цімікас, Гільєрме, Камара, Бухалакіс (Вальбуена, 71), Ранджеловіч (Масурас, 61), Герреро, Поденсе (Ель-Арабі, 80).

"Црвена Звезда" Сербія – "Тоттенхем" Англія 0:4 (0:1, 0:3) Голи: 0:1 – 34 Ло Чельсо, 0:2 – 57 Сон Хин Мін, 0:3 – 61 Сон Хин Мін, 0:4 – 85 Еріксен.

Црвена Звезда – Борян, Гобеліч (Жандер, 46), Мілуновіч, Дегенек, Родич, Петрович, Йованчіч (Каньяс, 62), Гарсія (Боачі, 68), Марін, ван Ла Парра, Павка.

Тоттенхем – Гассаніга, Фойт, Санчес, Дайер, Роуз, Сіссоко, Ндомбеле, Ло Чельсо (Скіпп, 86), Аллі (Еріксен, 62), Сон Хин Мін (Сессеньон, 75), Кейн.

Попередження: Дайер (30), Петрович (65), Скіпп (90).

Група C

"Аталанта" Італія – "Манчестер Сіті" Англія 1:1 (0:1, 1:0) Голи: 0:1 – 7 Стерлінг, 1:1 – 49 Пашаліч.

Аталанта – Голліні, Хатебур, Паломіно, Толо, Кастаньо (Мюріель, 90), Ілічіч, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновський, 84), Пашаліч, Гімшіті.

Манчестер Сіті – Едерсон (Браво, 46), Отаменді, Жоау Канселье, Менді, Фернандіньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлінг, Бернарду Сілва, Марез (Уокер, 88), Габріел Жезус (Агуеро, 73).

Попередження: Гімшіті (27), Толо (39), Ілічіч (42), Фернандіньо (70), Кастаньо (79), Менді (90), Бернарду Сілва (90).

Вилучення: Браво (81).

"Динамо" Загреб Хорватія – "Шахтар" Україна 3:3 (1:1, 2:2) Голи: 0:1 – 13 Алан Патрік, 1:1 – 25 Петкович, 2:1 – 83 Іванушец, 3:1 – 89 Адемі, 3:2 – 90 Мораес, 3:3 – 90, пенальті Тете.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Стоянович (Іванушец, 72), Періч, Ділавер, Леовац, Адемі, Ольмо, Оршіч (Джиро, 77), Моро, Теофіль-Катрін, Петкович (Кондзер, 90).

Шахтар – Пятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко (Дентіньо, 86), Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко (Маркос Антоніо, 90), Алан Патрік (Тете, 84), Тайсон, Мораес.

Попередження: Ділавер (34), Моро (41), Марлос (73), Адемі (90), Теофіль-Катрін (90).

Вилучення: Моро (74), Марлос (79).

Група D

"Локомотив" Росія – "Ювентус" Італія 1:2 (1:1, 0:1) Голи: 0:1 – 3 Ремзі, 1:1 – 12 Олексій Андрійович Міранчук, 1:2 – 90 Дуглас Коста.

Локомотив – Гільєрме, Ігнатьєв, Хеведес, Чорлука, Рибус, Жемалетдінов (Серкейра, 81), Баринов, Крихов'як, Жоау Маріу (Коломейцев, 85), Олексій Андрійович Міранчук, Едер.

Ювентус – Шченсни, Данило, Бонуччі, Лайки, Алекс Сандро, Хедіра (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо, Ремзі (Бентанкур, 64), Ігуаїн, Роналду (Диба, 82).

Попередження: Бонуччі (39), Рибус (83), Дуглас Коста (90).

"Байєр" Німеччина – "Атлетіко" Іспанія 2:1 (1:0, 1:1) Голи:1:0 – 41, автогол Томас, 2:0 – 55 Фолланд, 2:1 – 90 Мората.

Байєр – Градецький, Вайзер, Та, Бендер, Венделл (Рецос, 81), Чарлес Арангіс (Баумгартлінгер, 65), Демірбай, Бельарабі, Хавертц (Драгович, 88), Амірі, Фолланд.

Атлетіко – Хмара, Арьяс, Феліпе, Ермосо, Лоді (Лемар, 52), Томас, Коке, Сауль, Корреа (Еррера, 70), Мората, Дієго Коста (Вітол, 61).

Попередження:Вайзер (50), Хмара (79), Та (79), Бельарабі (79), Мората (79).

Вилучення:Амірі (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футбольний клуб "Зеніт" зазнав домашньої поразки в 4-му турі Ліги чемпіонів від німецького "Лейпцига". Зустріч на "Газпром Арені" завершилась з рахунком 0:2.

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