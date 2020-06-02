Нецікаво, хто на першому місці в Україні – російський коментатор

Відомий російський коментатор Георгій Черданцев вважає, що чемпіонати Білорусі і України не заслуговують на особливу увагу та мають цікавити тільки місцевих уболівальників.

"Чесно відповім і скажу, що білоруський футбол не той турнір, який заслуговує багато уваги. Це локальне змагання, яке має цікавити лише місцевих. Для того щоб виходити на міжнародний рівень, клас гравців повинен бути на порядок вище. Але це історія про будь-який інший чемпіонат всіх пострадянських країн. Наприклад, я навіть не знаю, хто на першому місці в Україні. Нецікаво", – цитує слова Черданцева видання Прессбол.

Георгій Черданцев матч ТВ

Він також заявив, що чемпіонат Росії входить до шістки найкращих першостей Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Черданцев вже не вперше відкрито критикує український футбол. Після виходу "Дніпра" у фінал Ліги Європи 2015 року він заявив, що турнір "пора закривати", і був висміяний в мережі.