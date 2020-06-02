Головна Новини
2 червня • оновлено в 15:41
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Нецікаво, хто на першому місці в Україні – російський коментатор

4.3т
Читати матеріал російською

Відомий російський коментатор Георгій Черданцев вважає, що чемпіонати Білорусі і України не заслуговують на особливу увагу та мають цікавити тільки місцевих уболівальників.

"Чесно відповім і скажу, що білоруський футбол не той турнір, який заслуговує багато уваги. Це локальне змагання, яке має цікавити лише місцевих. Для того щоб виходити на міжнародний рівень, клас гравців повинен бути на порядок вище. Але це історія про будь-який інший чемпіонат всіх пострадянських країн. Наприклад, я навіть не знаю, хто на першому місці в Україні. Нецікаво", – цитує слова Черданцева видання Прессбол.

Георгій Черданцев

Георгій Черданцев

матч ТВ

Він також заявив, що чемпіонат Росії входить до шістки найкращих першостей Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Черданцев вже не вперше відкрито критикує український футбол. Після виходу "Дніпра" у фінал Ліги Європи 2015 року він заявив, що турнір "пора закривати", і був висміяний в мережі.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
чемпіонат Білорусі Прем'єр-ліга України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
37
14
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку
Маритиму
VS
Сетубал
Тотал меньше 2.5
1.60 Сделать ставку
NiP
VS
sAw
Победа NiP с форой в -3,5 раунда
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Virtus.pro
Победа fnatic
1.50 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
2,05 Сделать ставку
Chaos
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в -2,5 раундов
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.50 Сделать ставку
Astralis
VS
sAw
Победа Astralis с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
fnatic
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,30 Сделать ставку