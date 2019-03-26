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"Нецікаво грати": екс-капітан "Динамо" не хоче повертатися до України

3.4тЧитати матеріал російською

Колишній гравець київського "Динамо" Микола Морозюк, який у зимове трансферне вікно перейшов на правах оренди до турецького "Різеспора", не бажає повертатися до України. Футболістові нецікаво грати в чемпіонаті нашої країни.

"Я - гравець "Динамо" Київ, у мене є контракт з цією командою. Це клуб, завдяки якому я став футболістом. І, маючи контракт, я не хочу повертатися сюди, не конкретно в "Динамо". Мені нецікаво грати в Україні. Це складно пояснити. Можливо, пройде тиждень-два, і почнеться національне піднесення. Може, у мене якийсь творчий стрес, я не знаю", - зробив відверте зізнання Морозюк в інтерв'ю програми Бомбардир.

Микола Морозюк

Микола Морозюк

ФК Динамо Київ

Новини
Екс-капітан київського "Динамо" осоромився в Туреччині

Також екс-капітан "Динамо" розповів про те, як почувається в новій країні і в новому клубі.

"Для мене це - перезавантаження, новий етап у моєму житті, у мене не було такої практики. Я грав усе життя в Україні. Але це дуже цікаво. Не знаю, як воно складеться в майбутньому, але, якщо чесно, я хочу залишитися. Не знаю, де я залишуся, але я не хочу повертатися до України", - підсумував Морозюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Василь Прийма пояснив, чому відмовився від пропозиції підписати контракт з російською "Кубанню". Захисник солігорського "Шахтаря" прийняв таке рішення через військові дії на сході України.

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