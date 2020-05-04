"Зазнавати таких витрат": у "Шахтарі" придумали, як дограти сезон УПЛ

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін запропонував дограти сезон УПЛ у двох містах, щоб знизити витрати українських команд в умовах посиленої безпеки через коронавірус.

"Під час перельотів у літаку гравці повинні сидіти на відстані, а це значить, що борти повинні бути досить місткі. Перевозити має два автобуси, щоб дотримуватися відстані між футболістами. З економічної точки зору українським клубам складно зазнавати таких витрат, замовляти чартери, по два автобуси. Доцільніше було б вибрати два міста, навколо яких сконцентрована найбільша кількість команд, і закінчити у цих двох містах", – сказав Палкін у інтерв'ю телеканалам "Футбол".

Сергій Палкін Sportarena.com

Він також додав, що до кінця травня чартерні рейси можуть бути дозволені. Більш докладно до цього питання клуби повернуться за десять днів до відновлення матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Палкін зробив невтішний прогноз про повернення уболівальників на трибуни й пояснив, чому дотримується такої думки.