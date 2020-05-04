"Зазнавати таких витрат": у "Шахтарі" придумали, як дограти сезон УПЛ

Михайло Морозов Футбол 11:12, 4.05.2020 Оновлено: 11:39, 4.05.2020

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін запропонував дограти сезон УПЛ у двох містах, щоб знизити витрати українських команд в умовах посиленої безпеки через коронавірус.

"Під час перельотів у літаку гравці повинні сидіти на відстані, а це значить, що борти повинні бути досить місткі. Перевозити має два автобуси, щоб дотримуватися відстані між футболістами. З економічної точки зору українським клубам складно зазнавати таких витрат, замовляти чартери, по два автобуси. Доцільніше було б вибрати два міста, навколо яких сконцентрована найбільша кількість команд, і закінчити у цих двох містах", – сказав Палкін у інтерв'ю телеканалам "Футбол".

Сергій Палкін
Sportarena.com

Він також додав, що до кінця травня чартерні рейси можуть бути дозволені. Більш докладно до цього питання клуби повернуться за десять днів до відновлення матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Палкін зробив невтішний прогноз про повернення уболівальників на трибуни й пояснив, чому дотримується такої думки.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Будуть заробляти і красти! Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

США встановили джерело коронавірусу та офіційно оголосили про це на весь світ

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

Путін хоче знищити Україну, чари Зеленського не подіють – Чекалкін

Путин хотел устроить "русскую весну", а устроил "украинский рассвет"