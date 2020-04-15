"Несамовитий": у Юрана "зірвало дах" після відповіді Алієва на "Чий Крим?"

Легендарний ексфутболіст збірної Росії і СРСР, а нині головний тренер "Хімок" Сергій Юран влаштував істерику після слів українця Олександра Алієва, який заявив, що Крим належить Україні.

"Якщо ти футбольна людина - говори про футбол. Якщо ти політик - говори про політику. Якщо ти, Алієв, все життя грав і тренувався, говорити про політику - повна маячня. Чоловік, або несамовитий, або можу побажати йому, щоб закушував. Якщо ти футболіст і міркуєш про політику, треба робити поправку на голову", - цитує Юрана Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв порівняв рівні життя в Росії і Україні. Крім того, Олександр вважає, що Володимиру Зеленському непросто доводиться на посаді президента України, але він зможе змінити ситуацію на краще.

Також Алієв похвалив президента Росії Володимира Путіна за розвиток спорту в країні-сусідці.