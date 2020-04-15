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15 квітня • оновлено в 19:04
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"Несамовитий": у Юрана "зірвало дах" після відповіді Алієва на "Чий Крим?"

6.2т
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Легендарний ексфутболіст збірної Росії і СРСР, а нині головний тренер "Хімок" Сергій Юран влаштував істерику після слів українця Олександра Алієва, який заявив, що Крим належить Україні.

"Несамовитий": у Юрана "зірвало дах" після відповіді Алієва на "Чий Крим?"

"Якщо ти футбольна людина - говори про футбол. Якщо ти політик - говори про політику. Якщо ти, Алієв, все життя грав і тренувався, говорити про політику - повна маячня. Чоловік, або несамовитий, або можу побажати йому, щоб закушував. Якщо ти футболіст і міркуєш про політику, треба робити поправку на голову", - цитує Юрана Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв порівняв рівні життя в Росії і Україні. Крім того, Олександр вважає, що Володимиру Зеленському непросто доводиться на посаді президента України, але він зможе змінити ситуацію на краще.

Також Алієв похвалив президента Росії Володимира Путіна за розвиток спорту в країні-сусідці.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Алієв
Місце
Росія
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Юран - это такой кацaпский баран!
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Спорт Футбол

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