"Неможливо!" У Росії захопилися "Зорею"

Гра луганської "Зорі" в першому матчі плей-офф Ліги Європи з німецьким "Лейпцигом" викликала захват у вболівальників. Успіх нашої команди, яка 75 хвилин ігрового часу провела вдесятьох, але зуміла зіграти 0:0, відзначили і в Росії.

"Дивно, але український клуб в цьому сезоні не грав з ірландськими командами. Чому про це згадали? Тому що без чотирилистої конюшини розрулити ситуацію з вилученням на 17-й хвилині неможливо! "РБ Лейпциг" бив-бив, та не забив (30 ударів/6 в створ). Підсумок - 0:0, і теж натяк на сенсацію", - підкреслили автори Telegram-каналу "Фалькао не приехал" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Зоря" зіграла внічию з німецьким "Лейпцигом" у першому матчі плей-офф Ліги Європи. Після гри тренер луганчан Юрій Вернидуб звернувся до українців.