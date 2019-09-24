"Неможливо, тому що українець": російський коментатор вибухнув гнівом

Відомий російський коментатор Василь Уткін розповів, що не бачить українського фахівця Дмитра Парфьонова на чолі московського "Спартака". Причиною є громадянство наставника.

"Призначення Дмитра Парфьонова головним тренером "Спартака" немислимо, бо він українець. Таке призначення примножує автоматично приблизно на 10 тиск на команду в разі будь-якої невдачі. І приблизно на 25 підвищує градус потенційних образ і цільового тролінгу в мережі з боку уболівальників інших команд", – написав Уткін у своєму Telegram-каналі.

Дмитро Парфьонов "Спорт-Експрес"

Як приклад журналіст згадав пропагандиста Володимира Соловйова.

"Прорив величезної загати словесного проносу може трапитися будь-якої миті. Згадайте, як без жодного приводу живий смердячий смітник Володимир Соловйов просто так взяв і відтоптав колись тодішнього тренера "Динамо" (Москва) Калитвинцева. Причому мову Смердючка вела про те, що Калитвинцев проводить тренування українською, а Юрій народився у Волгограді і українським громадянином став у 27 років. Ну і навіщо такі ризики? Призначення тренера з українським паспортом зробить становище "Спартака" в публічному просторі некеровано вразливим. А тому ухвалити таке рішення може тільки обмежена людина у стані безнадійної розгубленості", – зазначив Уткін.

Український тренер Дмитро Парфьонов наразі тренує "Урал", який посідає шосте місце РПЛ-2019/20 після десяти турів. "Спартак" під керівництвом білоруса Олега Кононова йде на дев'ятому місці, "червоно-білі" програли чотири матчі поспіль.

За даними ЗМІ, керівництво московського клубу може призначити замість Кононова Парфьонова, якщо "Спартак" 25 вересня вилетить із Кубку Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше московський "Спартак" зганьбився у Європі.

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