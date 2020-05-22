"Неможливо": гравець "Динамо" прокоментував матч з "Рухом" в умовах карантину

Олександр Чеканов Футбол 21:08, 22.05.2020

Захисник київського "Динамо" Денис Попов заявив, що футболістам неможливо дотримуватися всіх обмежень в умовах карантину під час матчів.

Коментуючи товариську гри з "Рухом", Денис зазначив, що, незважаючи на тривалий простій, гравці перебувають в хорошій фізичній формі.

Денис Попов
ФК "Динамо" Київ

"Ми готуємося до відновлення сезону. Було більше роботи з м'ячами, щоб налагодити взаємодію в команді, а також тактичні вправи. А в фізичному плані все хлопці на хорошому рівні. На футбольному полі цих обмежень неможливо дотримуватися. Але на базі – так, весь персонал ходить в масках, на кожному поверсі стоїть дезінфектор, все постійно дезінфікують руки. Так що все під контролем, всі дотримуються правил безпеки", – наводить слова Попова прес-служба киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник київського "Динамо" Артем Бєсєдін пояснив скандальний ролик, на якому його побили в п'яній компанії.

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