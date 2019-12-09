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9 грудня • оновлено в 13:21
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"Немає заміни": Шевченко розповів про шанси України на Євро-2020

2.3т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, від чого буде залежати успіх нашої команди на чемпіонаті Європи 2020 року.

"Гра сильно залежить від виконавців. У нас немає можливості втратити основних гравців, немає рівноцінної заміни. В разі втрати наших основних спортсменів, одразу втрачаємо в якості. Цю проблему не можна вирішити. Надія на те, що всі будуть в хорошому стані", – заявив Шевченко в ефірі програми "Профутбол".

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Він також поділився планами на товариські матчі, які відбудуться в рамках підготовки до Євро-2020.

"На березень, розуміючи, що у нас в групі Голландія, вирішили знайти сильнішого суперника. Якщо Франція підтвердить – зіграємо з ними. Це буде хороший тест. Цікаво, як хлопці будуть реагувати на таку серйозну команду, чемпіона світу", – додав тренер збірної .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко розповів про проблеми зі здоров'ям, з якими зіткнувся після завершення ігрової кар'єри.

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Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Тег
Збірна України з футболу
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