"Немає різниці": Коноплянка підвів підсумок фіаско "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Півзахисник "Шахтаря" Євген Коноплянка прокоментував поразку своєї команди з великим рахунком у матчі 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів від "Манчестер Сіті".

Євген Коноплянка Instagram

"Рахунок по грі, коментувати нічого. Ви самі все бачили. Немає різниці, з перших хвилин я вийшов або в перерві. Не можу виправдовуватися, що мені було б легше грати, вийшовши в старті. Думаю, що ми в роздягальні повинні обговорити те, що сталося" , - сказав Євген в післяматчевому коментарі телеканалу "Футбол 2".

Він також подякував уболівальникам на стадіоні "Металіст" за створену ними атмосферу.

"Атмосфера відчувалася, особливо в першому таймі. Спасибі уболівальникам, що прийшли і підтримали. Результат не той, який ми хотіли, до якого прагнули. Але це футбол. "Манчестер Сіті" - одна з топових команд. Треба робити висновки і прагнути до такого рівня гри. Краще ми зараз отримаємо такий ляпас, ніж в останньому матчі і вилетимо з турніру. Дуже навіть до речі, що така команда піднесла нам такий урок. Будемо робити висновки", - додав Коноплянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" без шансів поступився на своєму полі "Манчестер Сіті" в 1-му турі групової стадії Ліги чемпіонів.

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