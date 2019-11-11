"Немає повноважень": у Росії повідомили про реакцію УЄФА на скандал у матчі "Шахтар" - "Динамо"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) засуджує будь-які прояви дискримінації, в тому числі расизму.

Таку заяву зробила прес-служба організації, повідомило, посилаючись на свої джерела, російське агентство РБК.

Global Press

У неділю, 10 листопада о 14-му турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" в Харкові обіграв "Динамо" (1:0). У другому таймі матч був призупинений на декілька хвилин через расистські кричалки з боку ультрас "Динамо" в бік гравців "Шахтаря". Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам середній палець, за що отримав червону картку. Також футболіст розплакався прямо на полі.

"Боротьба за викорінення расизму, дискримінації та нетерпимості у футболі є одним з головних пріоритетів для нашої організації, і УЄФА засуджує всі расові зловживання і проявляє абсолютну нетерпимість до будь-яких форм расизму і дискримінації", – заявили в УЄФА.

У Союзі відзначили, що не мають повноважень відкривати розслідування щодо інциденту, оскільки цією можливістю володіють лише місцеві футбольні асоціації.

Нагадаємо, з підтримкою Тайсона виступив його іменитий співвітчизник і форвард французького ПСЖ Неймар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, і "Шахтар", і "Динамо" після гри засудили расистські прояви, які трапилися під час матчу.

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