"Немає країни": Алієв порівняв Росію й Україну

Колишній гравець київського "Динамо" і московського "Локомотива" Олександр Алієв порівняв рівні життя в Росії й Україні.

"У мене був у Росії контракт, я отримував гроші і не звертав на це уваги. Якщо люди скаржаться, значить, що рівень життя низький. А я про це чув, як у Росії, так і в Україні. У Росії є нафта і газ, а цим не користуються, тому що користуються у верхівці. І верхівка, на відміну від інших людей, живе добре. А у нас немає ні нафти, ні газу, ні країни", – висловився Алієв в інтерв'ю виданню Sport24.

Олександр Алієв ФК "Локомотив" Москва

Він також зазначив, що в Росії, незважаючи на те, що олігархи крадуть гроші, розвивається спорт.

"У нас дуже багато талановитих спортсменів, але спорту немає зовсім. Моя думка: ваш президент Путін зібрав усіх олігархів і зробив у країні спорт. Так, красти можна, але люди зробили для країни, щоб спорт розвивався. Хоча у нас теж стільки олігархів, а вони гроші крадуть і нічого для країни не роблять. І для спорту в тому числі", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину Олександр Алієв взяв участь у модному флешмобі, станцювавши в сукні дочки.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!