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14 квітня • оновлено в 17:03
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"Немає країни": Алієв порівняв Росію й Україну

7.3т
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Колишній гравець київського "Динамо" і московського "Локомотива" Олександр Алієв порівняв рівні життя в Росії й Україні.

"У мене був у Росії контракт, я отримував гроші і не звертав на це уваги. Якщо люди скаржаться, значить, що рівень життя низький. А я про це чув, як у Росії, так і в Україні. У Росії є нафта і газ, а цим не користуються, тому що користуються у верхівці. І верхівка, на відміну від інших людей, живе добре. А у нас немає ні нафти, ні газу, ні країни", – висловився Алієв в інтерв'ю виданню Sport24.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

ФК "Локомотив" Москва

Він також зазначив, що в Росії, незважаючи на те, що олігархи крадуть гроші, розвивається спорт.

"У нас дуже багато талановитих спортсменів, але спорту немає зовсім. Моя думка: ваш президент Путін зібрав усіх олігархів і зробив у країні спорт. Так, красти можна, але люди зробили для країни, щоб спорт розвивався. Хоча у нас теж стільки олігархів, а вони гроші крадуть і нічого для країни не роблять. І для спорту в тому числі", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину Олександр Алієв взяв участь у модному флешмобі, станцювавши в сукні дочки.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Алієв
Теги
ФК Динамо Київ ФК Локомотив Москва
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ему бы вместе с Усиком выступать! Дуэт получился бы что надо!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
за то у нас есть кредиты мвф.которых нам и не показывают,а верхушка пилит баблишко,наверное мвф в долях,откаты это святое
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