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Неймовірний розгром від збірної України підірвав інтернет: реакція соцмереж

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Збірна України, розгромивши напередодні Сербію, викликала справжній фурор в інтернеті. Користувачі всесвітньої павутини захоплюються нашими футболістами, відзначаючи неймовірну гордість за команду.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам реакцію соцмереж на успіх "синьо-жовтих" у третьому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

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Нагадаємо, що матч на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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Тема
Євро-2020
Місце
УкраїнаЛьвів
Тег
збірна України з футболу
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