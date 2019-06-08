Неймовірний розгром від збірної України підірвав інтернет: реакція соцмереж

Збірна України, розгромивши напередодні Сербію, викликала справжній фурор в інтернеті. Користувачі всесвітньої павутини захоплюються нашими футболістами, відзначаючи неймовірну гордість за команду.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам реакцію соцмереж на успіх "синьо-жовтих" у третьому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020.
Я Піша такою збірною України !!! Дякую !!! 👏- Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 7 червня 2019 р
Це булу збірна, за якові хочеться вболіваті и душею, и серцем. Неймовірній матч. Всіх вітаю. Слава Украине! Ні натуралізації.- Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 7 червня 2019 р
Сьогодні у Збірній 🇺🇦 в складі вийшло 6 (!) Лівшів !!! Я не пам'ятаю щоб було одночасно на поле більше 2-3.А лівші-то в основному особенние😁- Maksym Kalinichenko (@ kalynych25) 7 червня 2019 р
Для Коноп теж дуже важливі голи, сезон такий собі у нього вийшов ... А Малина сьогодні походу себе кудись високо продал.ІМХО🤷🏻♂️- Maksym Kalinichenko (@ kalynych25) 7 червня 2019 р
Зовсім НЕ віключає, что Крстаїча чекає звільнення вже сьогодні. Напередодні читав Сербська пресу: вагон претензій относительно его конфліктів з гравця, шлюб авторитету та довіри збоку підопічніх. І від - Наслідки. Хоча це зовсім не пріменшує чудово організовану гру Нашої збірної!- Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 червня 2019 р
Запам'ятайте цею день! Ми Ніколи так круто НЕ Граля # українасербія 👏👏👏👏👏❤️- Роман Бебех (@roman_bebekh) 7 червня 2019 р
Браво, збірна України! Радість и гордість за таку гру та результат у важлівому та принципова матчі! # Головнакоманда дарує фантастичний настрій!- Кирило Круторогов (@Krutorogov) 7 червня 2019 р
Це просто Щось неймовірне! Сьогодні збірна України показала кращий гру за всю свою Історію!- Volodymyr Demyda (@VolodymyrDemyda) 7 червня 2019 р
Браво Циганков, Браво Зінченко, Браво Шевченко, Браво Збірна України! З перемогою нація! #UKRSRB #UkraineSerbia # УкраїнаСербія # Україна pic.twitter.com/vLvQ3F9rHz
Хлопців, ну сьогодні Ви були дуже крутими! Запам'ятайте, як Ви грали сьогодні і грайте так ЗАВЖДИ: впевнено, конструктивно і сміливо. Ви найкращі! Андрій Шевченко, окремий респект Вам! Ваша робота видна. #UKRSRB # МіЗбірна # УкраїнаСербія- Roman Shevchenko (@romanfinansi) 7 червня 2019 р
Фантастика!- Максим Мелешенко (@mm_pokerplayer) 7 червня 2019 р
Краща гра збірної за весь час #UKRSRB
Ніколи б не подумав, що ми можемо обіграти сербів 5: 0.
Головне тепер - зберегти такий же настрій на Люксембург, очки не пахнуть. Ну і спасибі за цей матч, пацани!
Кілька штріхів:- Artur Valerko (@ArchieValerko) 7 червня 2019 р
- реалізувалі более половини ударів у площинах
- у площинах били более, чем Повз ворота
- по ходу гри только додавали в чістоті пасів, что свідчіть - НЕ втрачалі контролю над м'ячем и грою
Зразкове-Показове перемога. #UKRSRB 🇺🇦🇷🇸🦁
Ааааааааа 💞 Як же це прекрасно, Ніби в дитинство повернулася. Вже й забула, что хлопці в Нашій форме могут ТАК играть. Дякую, Шева # головнакоманда #UKRSRB- LI (@LiaZelinska) 7 червня 2019 р
Хоч убийте, але гравець матчу - Малиновський. Предголевая при першому голі, кілька вишуканих ключових передач, в тому числі дві гольові. Диригент з глибини. За це відомому хорвату м'яч золотий дали ... #UKRSRB # УкраінаСербія pic.twitter.com/izZ2wxzClH- Левенко Святослав (@svisvilev) 7 червня 2019 р
5: 0 💪🏻 # головнакоманда- Illya Marchenko (@imarchello) 7 червня 2019 р
Крута, змістовна и видовищних гра збірної. І Шалена підтримка фартового Львова. 5: 0 !!! 💙💛 # ГоловнаКоманда- Kyrylo Sydorchuk (@k_sydorchuk) 7 червня 2019 р
Я шалено радий, что я це бачів🇺🇦- Дмитро (@dmitriykhromov) 7 червня 2019 р
5: 0, браво👏
Тепер тримаю планку з Люксембургом💪 # ГоловнаКоманда pic.twitter.com/4QnxnCXh7f
Я ніколи не бачив щоб вони так грали, гра в один дотик, Зінченко просто всюди, Караваєв відбирав все що можна і не можна, Циганков - з глузду з'їхати, два типових зміщення Коноплянки і два голи, це все фантастика! # головнакоманда # УкраінаСербія- тім тім (@tima_ibragimov) 7 червня 2019 р
Я в це не вірю. Украінаааааа 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 # ГоловнаКоманда- VlasenkoIgor29 (@ VlasenkoIgor29) 7 червня 2019 р
#UKRSRB pic.twitter.com/lpLG44YjlF- Ivan Milinković (@milinkovic_ivan) 7 червня 2019 р
#UkraineSerbia #UKRSRB pic.twitter.com/WeqGqEcf5R- Mika Jelenkovic (@MikaJelenkovic) 7 червня 2019 р
Нагадаємо, що матч на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.
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