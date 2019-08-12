Не встиг в Європі початися новий футбольний сезон, а український футболісти вже запалюють на повну.

Досить цікава ситуація вийшла у Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" - англійці не встигли завершити 1-й тур нового чемпіонату, а українець вже записав на свій рахунок новий рекорд... з 23 поєдинків! Як це вдалося Олександру, а також яким чином Артем Мілевський передав привіт Роналду - OBOZREVATEL розповідає в своїй традиційній рубриці, повернулася після невеликого річної перерви.

Зінченко тільки почав, а вже переписав історію

Олександр Зінченко знову на провідних ролях в "Манчестер Сіті" і продовжує "літати" в команді Пепа Гвардіоли. Цього разу українець взагалі почав сезон з унікального клубного рекорду.

Олександр Зінченко

23 матчі - саме стільки ігор тепер на рахунку у Зіни в статусі "найуспішнішого гравця" "Ман Сіті ". Зігравши в 1-му турі англійської Прем'єр-ліги проти "Вест Хема" (5:0), українець оформив серію в 23 переможних матчі поспіль - в кожному з 23-х поєдинків за участю Зінченко "Сіті" обов'язково вигравав! До того ж, це є рекордною серією для всієї АПЛ.

Таким чином український універсал обійшов у рейтингу своїх партнерів по Манчестеру - Давіда Сільву та Фернандіньо, екс-гравця "Шахтаря". Також наш футболіст став одним з кращих в поєдинку за багатьма ігровими показниками, залишаючись основним лівим фулбеком у Гвардіоли.

Мілевський набрав обертів і вирішив дати "відповідь" Кріштіану Роналду

Одіозний Артем Мілевський після літнього відпочинку просто відмінно повертається в гру - крім яскравих інтерв'ю Артем також регулярно забиває. При цьому, досить красиво.

Артем Мілевський забиває "Дніпру" dynamo-brest.by

З відновленням сезону в Білорусі (місцевий чемпіонат проходить за системою весна-осінь) Мілевський забив вже 3 м'ячі в 7-ми матчах, в останньому турі принісши своєму "Динамо" Брест перемогу над могильовським "Дніпром" (1:0). Та й в цілому Мілевський просто в ударі, зараз показуючи гру дійсно кращого форварда чемпіонату Білорусі.

Забивши "Дніпру", Артем максимально "дав жару" та відсвяткував гол у стилі Кріштіану Роналду - передав "привіт" португальцю, який минулий сезон провів вдало, а в цьому сезоні поки ще не стартував в офіційних турнірах.

Луніна закрутило, тепер уже за кордони Іспанії

Український голкіпер Андрій Лунін хоч й визначився зі своєю долею в "Реалі" на найближчий рік (оренда), але куди відправиться Андрій - поки не знає і він сам.

Андрій Лунін

В останньому спарингу на зборах проти "Роми" "мадридці" взагалі не включили Луніна в заявку на матч, а його замінив дублер. Мабуть, справа вже зовсім близька до переїзду в новий клуб. І це, за попередніми даними, повинен бути "Вальядолід", який сам був зацікавлений в такому трансфері. І начеб-то всі документи вже готові, але тут на горизонті з'явився ... "Мілан".

Тут все сходиться до того, що міланісти запросять українця в разі трансферу їх нинішнього голкіпера Джанлуїджі Доннаруми. Але поки обидві сторони думають, до кінця трансферного вікна залишається все менше часу, і Лунін не встигне влитися в нову команду до початку чемпіонату. У той же час "Вальядолід" вже налаштований остаточно взяти Луніна відразу на рік. Спекотні деньки наступають для українця.

Сухоцький показав, як треба забивати "рибкою"

У чемпіонаті Словаччини український захисник Артем Сухоцький відмінно почав сезон разом з братиславським "Слованом" - 4 перемоги в перших 4-х матчах, 3 гри в основі та один забитий м'яч.

Артем Сухоцький zoryafc.com

Але який! У своїй кар'єрі Сухоцький забив 7 голів, але останній - в ворота "Злате Моравіце" - вийшов особливо ефектним. Як і належить фланговому захисникові, Сухоцький відмінно підключився по флангу і замкнув дальню флангу. Але не простим ударом ногою або головою, а в супер-падінні "рибкою" - відмінна динаміка і краса!

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся