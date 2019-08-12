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Неймовірний рекорд Зінченко, відповідь Мілевського Роналду: топ-події українців в Європі

1.4т Читати матеріал російською

Не встиг в Європі початися новий футбольний сезон, а український футболісти вже запалюють на повну.

Досить цікава ситуація вийшла у Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" - англійці не встигли завершити 1-й тур нового чемпіонату, а українець вже записав на свій рахунок новий рекорд... з 23 поєдинків! Як це вдалося Олександру, а також яким чином Артем Мілевський передав привіт Роналду - OBOZREVATEL розповідає в своїй традиційній рубриці, повернулася після невеликого річної перерви.

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Зінченко тільки почав, а вже переписав історію

Олександр Зінченко знову на провідних ролях в "Манчестер Сіті" і продовжує "літати" в команді Пепа Гвардіоли. Цього разу українець взагалі почав сезон з унікального клубного рекорду.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

23 матчі - саме стільки ігор тепер на рахунку у Зіни в статусі "найуспішнішого гравця" "Ман Сіті ". Зігравши в 1-му турі англійської Прем'єр-ліги проти "Вест Хема" (5:0), українець оформив серію в 23 переможних матчі поспіль - в кожному з 23-х поєдинків за участю Зінченко "Сіті" обов'язково вигравав! До того ж, це є рекордною серією для всієї АПЛ.

Таким чином український універсал обійшов у рейтингу своїх партнерів по Манчестеру - Давіда Сільву та Фернандіньо, екс-гравця "Шахтаря". Також наш футболіст став одним з кращих в поєдинку за багатьма ігровими показниками, залишаючись основним лівим фулбеком у Гвардіоли.

Мілевський набрав обертів і вирішив дати "відповідь" Кріштіану Роналду

Одіозний Артем Мілевський після літнього відпочинку просто відмінно повертається в гру - крім яскравих інтерв'ю Артем також регулярно забиває. При цьому, досить красиво.

Артем Мілевський забиває "Дніпру"

Артем Мілевський забиває "Дніпру"

dynamo-brest.by

З відновленням сезону в Білорусі (місцевий чемпіонат проходить за системою весна-осінь) Мілевський забив вже 3 м'ячі в 7-ми матчах, в останньому турі принісши своєму "Динамо" Брест перемогу над могильовським "Дніпром" (1:0). Та й в цілому Мілевський просто в ударі, зараз показуючи гру дійсно кращого форварда чемпіонату Білорусі.

Забивши "Дніпру", Артем максимально "дав жару" та відсвяткував гол у стилі Кріштіану Роналду - передав "привіт" португальцю, який минулий сезон провів вдало, а в цьому сезоні поки ще не стартував в офіційних турнірах.

Луніна закрутило, тепер уже за кордони Іспанії

Український голкіпер Андрій Лунін хоч й визначився зі своєю долею в "Реалі" на найближчий рік (оренда), але куди відправиться Андрій - поки не знає і він сам.

Андрій Лунін

Андрій Лунін

В останньому спарингу на зборах проти "Роми" "мадридці" взагалі не включили Луніна в заявку на матч, а його замінив дублер. Мабуть, справа вже зовсім близька до переїзду в новий клуб. І це, за попередніми даними, повинен бути "Вальядолід", який сам був зацікавлений в такому трансфері. І начеб-то всі документи вже готові, але тут на горизонті з'явився ... "Мілан".

Тут все сходиться до того, що міланісти запросять українця в разі трансферу їх нинішнього голкіпера Джанлуїджі Доннаруми. Але поки обидві сторони думають, до кінця трансферного вікна залишається все менше часу, і Лунін не встигне влитися в нову команду до початку чемпіонату. У той же час "Вальядолід" вже налаштований остаточно взяти Луніна відразу на рік. Спекотні деньки наступають для українця.

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Сухоцький показав, як треба забивати "рибкою"

У чемпіонаті Словаччини український захисник Артем Сухоцький відмінно почав сезон разом з братиславським "Слованом" - 4 перемоги в перших 4-х матчах, 3 гри в основі та один забитий м'яч.

Артем Сухоцький

Артем Сухоцький

zoryafc.com

Але який! У своїй кар'єрі Сухоцький забив 7 голів, але останній - в ворота "Злате Моравіце" - вийшов особливо ефектним. Як і належить фланговому захисникові, Сухоцький відмінно підключився по флангу і замкнув дальню флангу. Але не простим ударом ногою або головою, а в супер-падінні "рибкою" - відмінна динаміка і краса!

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Теми
українці за кордоном Чемпіонат Англії чемпіонат Білорусі Чемпіонат Іспанії
Особи
Олександр Зінченко Артем Мілевський Андрiй Лунiн Джанлуїджі Доннарумма Пеп Гвардіола
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Вест Хем Динамо Брест Реал Мадрид ФК Мілан ФК Вальядолід
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