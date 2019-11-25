"Неймовірний": Гвардіола знову похвалив Зінченко

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола в черговий раз схвально відгукнувся про Олександра Зінченка, який продовжує відновлюватися після травми коліна.

"На жаль, Зінченко зараз травмований. Він прийшов до нас у команду в молодому віці, прекрасно тренувався і переконав нас у своєму високому рівні гри. Він вміє адаптуватися, закривати різні позиції на полі. Він неймовірний професіонал. Ми раді, що у нас є такий футболіст ", - заявив Гвардіола під час прес-конференції.

Олександр Зінченко та Пеп Гвардіола Футбол 24

Нагадаємо, що місяць тому український футболіст переніс операцію на коліні в Барселоні. З самого початку очікувалося, що терміни відновлення Зінченко складуть чотири-п'ять тижнів. Українець повинен повернутися до тренувань із першою командою на початку грудня.

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