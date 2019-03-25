Неймовірний порятунок України: результати відбору на Євро-2020 25 березня

У понеділок, 25 березня, відбулися чергові матчі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020. 14 національних збірних у групах A, B, H провели свої зустрічі.

Матчем дня стала гра в Люксембурзі, де неймовірне везіння дозволило збірнiй України увести перемогу. Вирішальний гол на 92-й хвилині в свої ворота забив футболіст господарів.

Люксембург - Україна

Серед інших результатів варто відзначити нічию в матчі Португалія - Сербія (1:1) і розгромну гостьову перемогу Англією над Чорногорією (5:1)

Група А

Косово – Болгарія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 39 Божиків, 1:1 – 61 Зенелі.

Косово – Мурічі, Алити, Ррахмані, Войвода, Крюезю, Шаля (Жегрова, 59), Кололи (Пакярада, 78), Зенелі, Рашіца, Цілина (Халімі, 58), Мурік.

Болгарія – Михайлов, Попов, Божиків, Недялков, Малинов (Мінчев, 76), Славчо, тиждень, Попов, Костадінов (Антів, 80), Бодуров, Делєв (Занєв, 68).

Попередження: Войвода (19), Недялков (19), Славчо (36), Попов (41), Попов (53), Крюезю (71), Антів (86), Халімі (90).

Чорногорія – Англія 1:5 (1:2, 0:3)

Голи: 1:0 – 17 Вешович, 1:1 – 30 Кін, 1:2 – 38 Барклі, 1:3 – 59 Барклі, 1:4 – 71 Кейн, 1:5 – 80 Стерлінг.

Чорногорія – Петкович, Марушич, Савич, Стойкович, Вешович (Больевіч, 70), Вукчевич, Іванич, Томашевич, Шимич (Йовович, 74), Мугоша, Бечирай (Янкович, 61).

Англія – Пікфорд, Уокер, Роуз, Кін, Райс, Хадсон-Одоі, Барклі (Уорд-Проуз, 82), Стерлінг, Аллі (Хендерсон, 64), Магуайр, Кейн (Вілсон, 83).

Попередження: Барклі (52), Хендерсон (90), Больевіч (90), Роуз (90).

Група B

Люксембург – Україна 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 1:0 – 34 Тюрпель, 1:1 – 40 Циганков, 1:2 – 90, автогол Родрігес.

Люксембург – Моріс, Карлсон, Мальгет, Шано, Янс, Баррейро, Мартінс Перейра, Тілль (Бенсі, 74), Тілль (Муч, 90), Родрігес, Тюрпель.

Україна – Пятов, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Бутко (Караваєв, 79; Буяльський, 87), Коноплянка, Циганков, Зінченко, Малиновський, Безус (Яремчук, 64), Мораес.

Попередження: Баррейро (45), Бурда (48), Шано (51), Мальгет (62), Бутко (63), Карлсон (90).

Португалія – Сербія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 7, пенальті Тадич, 1:1 – 42 Данилу Перейра.

Португалія – Руй Патрісіу, Геррейро, Жоау Канселье, Пепе, Діаш, Вільям Карвалью, Данилу Перейра, Бернарду Сілва, Рафа Сілва (Гедеш, 84), Роналду (Пицци, 31), Дієго Соуза (Андре Сілва, 58).

Сербія – Дмитрович, Спайіч, Рукавіна, Младеновіч, Міленкович, Максимович, Гачіновіч (Радоніч, 21), Ляйіч (Милинкович-Савич, 87), Лазович (Живкович, 69), Тадич, Мітровіч.

Попередження: Пепе (45), Младеновіч (77), Спайіч (79), Тадич (86).

Група H

Франція – Ісландія 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 12 Умтіті, 2:0 – 68 Жиру, 3:0 – 78 Мбаппе, 4:0 – 84 Грізманн.

Франція – Льоріс, Павар, Умтіті, Варан, Курзава (Кімпембе, 85), Канте (Лемар, 80), Погба, Матюїді, Жиру (Сіссоко, 90), Грізманн, Мбаппе.

Ісландія – Халльдоурссон, Сігурдссон, Інгасон, Магнуссон, Арнасон, Сігурйонссон (Траустасон, 57), Гуннарссон, Гудмундссон (Фіннбогасон, 62), Б'ярнасон, Сігурдссон, Сайварссон (Скуласон, 84).

Попередження: Б'ярнасон (51), Грізманн (90).

Андорра – Албанія 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 21 Садіку, 0:2 – 87 Балай, 0:3 – 90 Абраші.

Андорра – Гомес Морейра, Родрігес Сорія, Сан-Ніколас, Ліма, Мартінес (Алаес, 74), Ребес, Рубіо, Вьейра, Валес (Пухоль, 84), Макс Льовера, Клементе (Сервос, 67).

Албанія – Беріша, Хюсай, алій, Гімшіті, Ісмайлов, Баша (Мемушай, 87), Качі, Джака (Абраші, 67), Грездов (Балай, 70), Узун, Садіку.

Попередження: Ліма (6), Рубіо (59), Мартінес (73), Гомес Морейра (82), Абраші (83).

Туреччина – Молдова 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 24 Калдирим, 2:0 – 26 Тосун, 3:0 – 53 Тосун, 4:0 – 70 Айхан.

Туреччина – Гюнок, Айхан, Демірал, Челік, Калдирим, Текдемір, Токез (Бельозоглу, 84), Хакан Чалханоглу (Язиджі, 66), Тюрюч (Караджа, 78), Йилмаз, Тосун.

Молдова – Кошелев, Граур, Жардан, Рябчук, Короп (Цуркан, 46), Іоніце, Розгонюк, Амброс (Ніколееску, 57), Чеботар, Посмаков, Гинсарь (Антонюк, 73).

Попередження: Рябчук (64), Іоніце (65).

Нагадаємо, що наша національна команда в 1-му турі кваліфікації на Євро-2020 сенсаційно зіграла внічию 0:0 з Португалією. Цей результат викликав заздрість у Росії.

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