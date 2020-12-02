Неймовірний матч "Шахтаря" і поразка Росії: результати Ліги чемпіонів 1 грудня

Матчами в групах А, B, C і D стартував 5-й тур Ліги чемпіонів УЄФА. 16 знаменитих клубів провели чергові поєдинки в найпопулярнішому клубному футбольному турнірі Європи.

Серед результатів варто відзначити зустріч в Києві, де донецький "Шахтар" зробив неможливе, всуху обігравши мадридський "Реал" (2:0).

Крім того, московський "Локомотив" поступився вдома "Зальцбургу" і останнім з російських клубів втратив всі шанси на плей-оф.

Також цікавим вийшов матч між "Боруссією" з Менхенгладбаха і міланським "Інтером". Німці на останніх хвилинах відігралися з 1:3, але VAR скасував гол.

"Локомотив" Росія – "Ред Булл" Австрія 1:3 (0:2, 1:1)

Голи: 0:1 – 28 Беріша, 0:2 – 41 Беріша, 1:2 – 79, пенальті Міранчук, 1:3 – 81 Адейемі.

Локомотив – Гільєрме, Рибус, Магкеев, Чорлука, Лисцов (Міранчук, 46), Серкейра, Живоглядов (Рибчинський, 84), Райковіч (Ігнатьєв, 46), Едер, Зе Луїш (Кама, 89), Лисакович (Мухін, 46).

Ред Булл – Станкович, Крістенсен, Вебер, Ульмер, Рамальо, Юнузовіч, Камара (Сучіч, 69), Собослаі (Дака, 77), Мвепу, Беріша (Онгене, 90), Койта (Адейемі, 70).

Попередження: Камара (45), Мухін (62), Ігнатьєв (79), Рамальо (80), Станкович (80), Серкейра (80).

"Атлетіко" Іспанія – "Баварія" Німеччина 1:1

Голи: 1:0 – 26 Жоау Фелікс, 1:1 – 86, пенальті Мюллер.

Атлетіко – Хмара, Ермосо, Хіменес (Феліпе, 68), Савич, Тріпп'єр, Льоренте, Сауль, Жоау Фелікс (Лемар, 87), Карраско (Лоді, 87), Корреа (Еррера, 80), Коке.

Баварія – Нюбель, Сарр (Річардс, 62), Аррей-МБІ (Гнабрі, 61), Люка Ернандес, Алаба, Хаві Мартінес (Мюллер, 62), Дуглас Коста (Зіркзее, 86), Сані, Мусіала (Штиллер, 76), Ерік Максім Шупо-Мотінг, Зюле.

Попередження: Сарр (43), Савич (86).

"Шахтар" Україна – "Реал Мадрид" Іспанія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 57 Дентіньо, 2:0 – 82 Соломон.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрік, 85), Мораес (Дентіньо, 25; Фернандо Педро, 85).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менді, Васкес, Кроос, Едегор (Іско, 77), Асенсио, Модріч, Родріго (Вінісіус Жуніор, 77), Бензема (Маріано Діас, 77).

Попередження: Варан (14).

"Боруссія М" Німеччина – "Інтер" Італія 2:3

Голи: 0:1 – 17 Дарміан, 1:1 – 45 Плеа, 1:2 – 64 Лукаку, 1:3 – 73 Лукаку, 2:3 – 75 Плеа.

Боруссія М – Зоммер, Лайнер, Вендт (Вольф, 78), Гинтер, Янчке (Закарія, 46), Крамер, Штіндль (Емболо, 70), Нойхаус, Лазаро, Плеа, Тюрам.

Інтер – Ханданович, Янг (Перішич, 87), Шкріньяр, Бастони, Дарміан (Хакимі, 60), Брозовіч, Барелла, Гальярдіні, де Врей, Лукаку, Мартінес (Санчес, 71).

Попередження: Штіндль (10), Мартінес (20), де Врей (58), Барелла (71), Лайнер (74), Янг (80), Лукаку (89), Гальярдіні (90), Бастони (90), Плеа ( 90).

"Порту" Португалія – "Манчестер Сіті" Англія 0:0

Порту – Марчесін, Сарр, Санусі, мбембе, Діогу Лейте, Отава (Фабіу Вієйра, 87), Урібе, Корона (Діас, 63), Сержіу Олівейра, Марега (Еванілсон, 72), Манафа (Нану, 72).

Манчестер Сіті – Едерсон, Жоау Канселье, Ерік Гарсія, Рубен Діаш, Зінченко, Фернандіньо, Фоден, Стерлінг, Бернарду Сілва, Ферран Торрес (Габріел Жезус, 71), Родрі.

Попередження: Родрі (51), Марега (69).

"Марсель" Франція – "Олімпіакос" Греція 2:1

Голи: 0:1 – 33 Камара, 1:1 – 55, пенальті Пайєт, 2:1 – 75, пенальті Пайєт.

Марсель – Манданда, Амаві, Альваро Гонсалес, Сакаї, Камара, Пайєт, Кюізанс (Сансон, 56), Флоріан Товен (Аке, 90), Ронж (Гуйє, 85), Чалет-Цар, Бенедетто (Жермен, 46).

Олімпіакос – Жозе Са, Холебас, Рубен Семеду, Рафінья, Сіссе, Мвіла (Масурас, 79), Бухалакіс, Фортуніс, Камара, Врусай (Судані, 90), Ель-Арабі.

Попередження: Холебас (58), Камара (62), Рафінья (72), Сакаї (89).

"Ліверпуль" Англія – "Аякс" Нідерланди 1:0

Гол: 1:0 – 58 Джонс.

Ліверпуль – Келлехер, Матіп, Робертсон, Вільямс, Мане, Вейналдум, Салах (Вільямс, 90), Хендерсон, Діогу Жота (Фірміно, 68), Джонс, Фабіньо.

Аякс – Онана, Тальяфіко, Блінд (Мартінес, 86), Мазрауі (Хунтелар, 86), Альварес (Лабьяд, 69), Антоні, Гравенберх, Нерес (Траоре, 81), Классен, Тадич, Схюрс.

Попередження: Схюрс (42), Блінд (55), Вейналдум (70), Хендерсон (90), Мане (90).

"Аталанта" Італія – "Мідтьюлланд" Данія 1:1

Голи: 0:1 – 13 Шольц, 1:1 – 79 Ромеро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломіно (Толо, 68), Ромеро, Гозенс (Руджері, 86), Пессіна, Фройлер (де Рон, 68), Гомес (Ілічич, 46), Гімшіті, Мюріель (Траоре, 68), Сапата.

Мідтьюлланд – Хансен, Джеймс, Пауліньо Сілва, Шольц, Хоег, Андерсон, Дрейер (Ісаксен, 82), Мабил (Вібе, 68), Оньека, Андерссон, Каба (Мадсен, 82).

Попередження: Каба (28), Гімшіті (30), Ромеро (62), Пауліньо Сілва (89).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 2 грудня, свій поєдинок в Лізі чемпіонів проведе і київське "Динамо". Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть зустріч.