"Неймовірна кількість епізодів": проти Тимощука порушили дві кримінальні справи

Рекордсмен збірної України за кількістю проведених матчів (144) Анатолій Тимощук зіткнувся з серйозними проблемами із законом.

У Німеччині щодо нинішнього тренера "Зеніту" було порушено дві кримінальні справи. За словами дружини Тимощука Надії Навроцької, з якої екс-футболіст знаходиться в шлюборозлучному процесі, українця підозрюють у шахрайстві.

Анатолій Тимощук ФК "Зеніт"

"Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толик нахабно брехав в суді. На сьогодні до нього відкриті дві кримінальні справи в Німеччині. Це вже не він проти мене, я проти нього. Це держава Німеччина, а конкретніше – прокуратура Баварії, проти Анатолія Тимощука. Одна стаття – за несплату аліментів. Інша кримінальна справа – за шахрайство. Зокрема, мова йде про надання Анатолієм до суду фіктивних документів, де було підроблено мій підпис", – цитує Навроцьку Футбол 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Тимощук постраждав від санкцій США відносно Російської Федерації. Крім того, екс-футболіст збірної України влип в грандіозний скандал, надівши георгіївську стрічку.

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