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Неймара можуть відсторонити від фіналу ЛЧ через порушення "коронавірусних" правил

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,2 т.
Неймар

Неймара можуть відсторонити від фіналу ЛЧ через порушення "коронавірусних" правил.

Зірка ПСЖ Неймар може бути відсторонений від фіналу Ліги чемпіонів через те, що він порушив "коронавірусний" протокол УЄФА.

В об'єктиви телекамер потрапив момент, на якому бразилець обмінюється футболками з гравцем "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом після закінчення півфіналу ЛЧ між командами.

Згідно з медичними правилами УЄФА в умовах коронавірусу, "футболістам рекомендується утримуватися від обміну футболками". В іншому випадку це може призвести до "дисциплінарних санкцій". Раніше на ESPN з'явилася інформація про те, що за порушення цього пункту гравець буде змушений відправитися на 12-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в неділю, 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ впевнено розібрався з "Лейпцигом" і став першим фіналістом ЛЧ.

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Ліга чемпіонівКоронавірусПСЖНеймар
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