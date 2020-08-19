Неймара можуть відсторонити від фіналу ЛЧ через порушення "коронавірусних" правил.

Зірка ПСЖ Неймар може бути відсторонений від фіналу Ліги чемпіонів через те, що він порушив "коронавірусний" протокол УЄФА.

В об'єктиви телекамер потрапив момент, на якому бразилець обмінюється футболками з гравцем "Лейпцига" Марселем Хальстенбергом після закінчення півфіналу ЛЧ між командами.

Згідно з медичними правилами УЄФА в умовах коронавірусу, "футболістам рекомендується утримуватися від обміну футболками". В іншому випадку це може призвести до "дисциплінарних санкцій". Раніше на ESPN з'явилася інформація про те, що за порушення цього пункту гравець буде змушений відправитися на 12-денну самоізоляцію.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться в неділю, 23 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ впевнено розібрався з "Лейпцигом" і став першим фіналістом ЛЧ.

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