Неймар заразився COVID-19

Максим Іншаков Футбол 21:33, 2.09.2020 Оновлено: 21:34, 2.09.2020

Бразильський нападаючий Неймар опинився в числі трьох футболістів "Парі Сен-Жермен", чиї результати тесту на коронавірус виявилися позитивними, повідомляє AS.

Парижани підтвердили, що в команді виявлено три випадки COVID-19, однак не афішували імена гравців. За даними іспанського видання, мова йде про Неймара, аргентинців Анхеля Ді Марію та Леандро Паредеса.

Футболісти перебувають на карантині. Найімовірніше, Неймар підхопив вірус після фіналу Ліги чемпіонів. ПСЖ звернувся до керівництва французької ліги з проханням перенести матч чемпіонату з 29 серпня на 10 вересня. Це було продиктовано бажанням клубу надати своїм гравцям відпочинок після трьох єврокубкових матчів, які вони провели за 10 днів.

При цьому Неймар, Ді Марія і Паредес скористалися можливістю і вирушили відпочивати на Ібіцу, де, за версією AS, і могли заразитися коронавірусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ПСЖ поступився у фіналі Ліги чемпіонів мюнхенської "Баварії".

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