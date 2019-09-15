Бразильський нападник паризького "Парі Сен-Жермен" Неймар відзначився розкішним ударом в 5-му турі чемпіонату Франції з футболу.

Гравець збірної Бразилії вперше з'явився на полі в складі ПСЖ з травня цього року і забив єдиний гол у грі на 92-й хвилині. Отримавши гострий простріл з флангу бразилець склався і "ножицями" відправив круглого від штанги чітко в ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Неймар висунув "Барселоні" ультиматум.

Пізніше Мессі прокоментував невдалий трансфер форварда ПСЖ Неймара в каталонську команду.

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