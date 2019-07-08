Неймар влаштував бойкот у ПСЖ

Найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар не з'явився на перше тренування французького ПСЖ, який розпочав підготовку до нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт паризького клубу, до нападаючого будуть застосовані санкції.

"Цього понеділка, 8 липня, Неймар був викликаний для відновлення тренувань з основною командою ПСЖ. "Парі Сен-Жермен" з'ясував, що гравець не з'явився в узгоджені час і місце без попереднього дозволу клубу. ПСЖ шкодує про ситуацію, що склалася, і вживе відповідних заходів", – йдеться в заяві чемпіонів Франції.

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Неймар twitter.com/psg_inside

Нагадаємо, Неймар має намір залишити французьку команду. Переговори щодо трансфера бразильця веде "Барселона".

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