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Неймар влаштував бойкот у ПСЖ

1.1тЧитати матеріал російською

Найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар не з'явився на перше тренування французького ПСЖ, який розпочав підготовку до нового сезону.

Як повідомляє офіційний сайт паризького клубу, до нападаючого будуть застосовані санкції.

"Цього понеділка, 8 липня, Неймар був викликаний для відновлення тренувань з основною командою ПСЖ. "Парі Сен-Жермен" з'ясував, що гравець не з'явився в узгоджені час і місце без попереднього дозволу клубу. ПСЖ шкодує про ситуацію, що склалася, і вживе відповідних заходів", – йдеться в заяві чемпіонів Франції.

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Неймар

Неймар

twitter.com/psg_inside

Нагадаємо, Неймар має намір залишити французьку команду. Переговори щодо трансфера бразильця веде "Барселона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Атлетико" оголосив про підписання контракту з "Мессі в спідниці" з України.

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Особа
Неймар
Тег
ПСЖ
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