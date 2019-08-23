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Неймар висунув "Барселоні" ультиматум

1.6т Читати матеріал російською

Бразильський нападник ПСЖ Неймар поставив ультиматум "Барселоні", вимагаючи у неї якомога швидше вирішити питання з його трансфером.

Як повідомляє Mundo Deportivo, бразилець і його оточення вимагають від "Барселони" прискорити процес переходу, а також заплатити ПСЖ ту суму, яку він вимагає. Неймар має намір найближчим часом отримати ясність щодо свого наступного клубу, в іншому випадку він розгляне варіанти, не пов'язані з Каталонією.

Неймар

Неймар

EFE

Також наголошується, що "Барселона" вимагає від Неймара публічної заяви про бажання повернутися в каталонський клуб. Сам бразилець не готовий піти на такий крок, оскільки це автоматично закриє для нього варіанти трансферу в "Реал" і "Ювентус", які також проявляють інтерес до бразильського форварда.

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Несподіваний обмін: "Реал" готує сенсаційний трансфер Неймара

Очікується, що "Барселона" сьогодні, 23 серпня, зробить нову пропозицію щодо трансферу гравця.

Нинішнього літа каталонці вже зробили два великих трансфери, купивши півзахисника Френкі де Йонга у "Аякса" і нападника Антуана Грізманна в "Атлетіко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Неймара відсторонили від тренувань в ПСЖ.

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Тема
Трансфери
Особа
Неймар
Теги
ФК Барселона ПСЖ
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