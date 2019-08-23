Неймар висунув "Барселоні" ультиматум

Бразильський нападник ПСЖ Неймар поставив ультиматум "Барселоні", вимагаючи у неї якомога швидше вирішити питання з його трансфером.

Як повідомляє Mundo Deportivo, бразилець і його оточення вимагають від "Барселони" прискорити процес переходу, а також заплатити ПСЖ ту суму, яку він вимагає. Неймар має намір найближчим часом отримати ясність щодо свого наступного клубу, в іншому випадку він розгляне варіанти, не пов'язані з Каталонією.

Неймар EFE

Також наголошується, що "Барселона" вимагає від Неймара публічної заяви про бажання повернутися в каталонський клуб. Сам бразилець не готовий піти на такий крок, оскільки це автоматично закриє для нього варіанти трансферу в "Реал" і "Ювентус", які також проявляють інтерес до бразильського форварда.

Очікується, що "Барселона" сьогодні, 23 серпня, зробить нову пропозицію щодо трансферу гравця.

Нинішнього літа каталонці вже зробили два великих трансфери, купивши півзахисника Френкі де Йонга у "Аякса" і нападника Антуана Грізманна в "Атлетіко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Неймара відсторонили від тренувань в ПСЖ.

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