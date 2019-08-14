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Неймар відсторонений від тренувань ПСЖ

1.3т Читати матеріал російською

Керівництво ПСЖ відсторонило Неймара від тренувань, повідомляє Esporte Interativo. За даними джерела, бразилець не буде тренуватися з одноклубниками доти, поки не вирішиться його майбутнє.

Неймар

Неймар

ПСЖ займається пошуком підходящої команди для 27-річного нападника. Зараз керівництво вибирає між "Барселоною" і "Реалом".

Нагадаємо, Неймар не був набраний на матч 1-го туру Ліги 1 ПСЖ і "Ним" (3:0).

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що бразильський нападаючий французького клубу був привселюдно відчитан спортивним директором ПСЖ Леонардо.

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Особа
Неймар
Тег
ПСЖ
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