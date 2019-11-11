Неймар прокоментував грандіозний скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"

Форвард ПСЖ Неймар висловив підтримку півзахисникові "Шахтаря" Тайсону, який постраждав від прояву расизму в матчі з "Динамо".

"Ні расизму", – написав Неймар у сторіз Instagram, опублікувавши скриншот зі скандальними епізодами поєдинку.

Неймар Instagram Неймара

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" був припинений на деякий час через расистські кричалки з боку ультрас киян на адресу футболістів "гірників". Арбітр перервав гру на три хвилини, вивівши команди з поля. Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що після відновлення гри отримав червону картку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, в якій закликало розслідувати інцидент.

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