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11 листопада • оновлено в 14:00
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Неймар прокоментував грандіозний скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо"

4.2т Читати матеріал російською

Форвард ПСЖ Неймар висловив підтримку півзахисникові "Шахтаря" Тайсону, який постраждав від прояву расизму в матчі з "Динамо".

"Ні расизму", – написав Неймар у сторіз Instagram, опублікувавши скриншот зі скандальними епізодами поєдинку.

Неймар

Неймар

Instagram Неймара

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" був припинений на деякий час через расистські кричалки з боку ультрас киян на адресу футболістів "гірників". Арбітр перервав гру на три хвилини, вивівши команди з поля. Перед зупинкою зустрічі Тайсон, який не витримав образ, показав вболівальникам у відповідь середній палець і вибив м'яч на трибуни, за що після відновлення гри отримав червону картку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" на своєму офіційному сайті опублікувало заяву, в якій закликало розслідувати інцидент.

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Тема
Динамо - Шахтар
Особи
Неймар Тайсон
Тег
ФК Шахтар
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