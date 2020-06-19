Неймар програв суд "Барселоні" й повинен заплатити майже 7 мільйонів євро

Бразильський футболіст ПСЖ Неймар програв суд "Барселоні" і тепер повинен виплатити колишньому клубу 6,7 мільйона євро.

Як повідомляється на офіційному сайті каталонської команди, раніше зірковий гравець, який перейшов у французький клуб влітку 2017 року, подав позов до "Барселони" з вимогою виплатити йому 43,6 мільйона євро в якості бонусу за підписання контракту з клубом у 2016 році. Суд відхилив вимоги Неймара і зобов'язав його виплатити "синьо-гранатовим" 6,7 мільйона євро. Футболіст може подати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, що бразилець захищав кольори "Барселони" з 2013 по 2017 рік. У складі каталонців він завоював Лігу чемпіонів 2014/15, два чемпіонати Іспанії в сезонах 2014/15 і 2015/16 і Кубок Іспанії 2013/14. У 2017 році ПСЖ заплатив за бразильця рекордні 222 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній спортивний директор "Локомотива" Віктор Тищенко розповів, як екстренер київського "Динамо" Юрій Сьомін відмовився від підписання тоді ще 16-річного Неймара в московський клуб.