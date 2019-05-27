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Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

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В Україні, як і в усьому світі, тривають кваліфікації найбільшого в світі міжнародного чемпіонату з вуличного футболу в форматі 5х5! В Україні відбори вже пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, а зовсім недавно - у Львові та Вінниці!

Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

У Львові перемога далася нелегко, адже протягом двох днів змагалися понад 50 львівських команд, кожна з яких мала на меті участь в Національному фіналі. Але досягти цього вдалося тільки двом найсильнішим! Ними стали - вже відома команда JUVE, яка втретє бере участь в турнірі, і яка в перший день відбору з розгромним рахунком 5: 0 здобула перемогу над командою Старява. У другий день фінальний матч з командою Drakarus і рахунком 4: 1 переможно завершили AJAX. Саме JUVE і AJAX представлятимуть Львів у Національному фіналі.

Відбірковий турнір у Вінниці пройшов як ураган, адже погода заподіяла чимало клопоту організаторам і учасникам. Серед 28 команд, яких не злякав дощ і вітер, переможцями стали - вже теж не новачки на цьому турнірі - ІнБев Житомир, а другий квиток на Національний турнір отримала команда Sly_foxes.

Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

Нагадаємо, що Red Bull Neymar Jr's Five - це авторський турнір бразильської зірки Неймара, з унікальними правилами. Формат - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол. Матч триває 10 хвилин, або поки не виб'ють останнього гравця команди. Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, чоловіки і жінки у віці від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років).

Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

Команди починають свій шлях від локальних відборів, через Національний фінал, і до Світового Фіналу, який відбудеться в липні в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранді, Бразилія. Як завжди, подарунком для переможців стане зустріч з легендарним Неймаром і гра проти талановитого бразильця і його товаришів по команді.

Українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five вже відбулися в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці та Львові.

Попереду ще кваліфікації в Івано-Франківську, Луцьку, Харкові та Києві. У Києві відбірковий турнір пройде 8 і 9 червня.

Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 22 червня в Національному фіналі в Києві, який визначить кращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

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Деталі та реєстрація на сайті.

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