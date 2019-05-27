Неймар продовжує пошук нового чемпіона свого авторського турніру

В Україні, як і в усьому світі, тривають кваліфікації найбільшого в світі міжнародного чемпіонату з вуличного футболу в форматі 5х5! В Україні відбори вже пройшли в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, а зовсім недавно - у Львові та Вінниці!

У Львові перемога далася нелегко, адже протягом двох днів змагалися понад 50 львівських команд, кожна з яких мала на меті участь в Національному фіналі. Але досягти цього вдалося тільки двом найсильнішим! Ними стали - вже відома команда JUVE, яка втретє бере участь в турнірі, і яка в перший день відбору з розгромним рахунком 5: 0 здобула перемогу над командою Старява. У другий день фінальний матч з командою Drakarus і рахунком 4: 1 переможно завершили AJAX. Саме JUVE і AJAX представлятимуть Львів у Національному фіналі.

Відбірковий турнір у Вінниці пройшов як ураган, адже погода заподіяла чимало клопоту організаторам і учасникам. Серед 28 команд, яких не злякав дощ і вітер, переможцями стали - вже теж не новачки на цьому турнірі - ІнБев Житомир, а другий квиток на Національний турнір отримала команда Sly_foxes.

Нагадаємо, що Red Bull Neymar Jr's Five - це авторський турнір бразильської зірки Неймара, з унікальними правилами. Формат - 10-хвилинний інтенсивний матч 5 на 5, ніяких воротарів, і втрата гравця кожен раз, коли суперник забиває гол. Матч триває 10 хвилин, або поки не виб'ють останнього гравця команди. Змагатися в чемпіонаті можуть всі бажаючі від любителів до професіоналів, чоловіки і жінки у віці від 18 до 25 років (в команді також допускаються два гравці старше 25 років).

Команди починають свій шлях від локальних відборів, через Національний фінал, і до Світового Фіналу, який відбудеться в липні в Instituto Projeto Neymar Jr в Прая-Гранді, Бразилія. Як завжди, подарунком для переможців стане зустріч з легендарним Неймаром і гра проти талановитого бразильця і його товаришів по команді.

Українські відбіркові турніри Red Bull Neymar Jr's Five вже відбулися в Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Маріуполі, Вінниці та Львові.

Попереду ще кваліфікації в Івано-Франківську, Луцьку, Харкові та Києві. У Києві відбірковий турнір пройде 8 і 9 червня.

Переможці локальних кваліфікацій зустрінуться 22 червня в Національному фіналі в Києві, який визначить кращу команду України, що отримає квиток на Світовий Фінал у Бразилії!

Встигніть зареєструвати свою команду!

Деталі та реєстрація на сайті.

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