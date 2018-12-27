Неймар повертається в "Барселону": стали відомі деталі

Форвард французького ПСЖ Неймар шукає шляхи повернення до свого колишнього клубу – каталонської "Барселони".

Бразильський футболіст планує скористатися порушенням парижанами фінансового фейр-плей, щоб переїхати до Іспанії.

"Синьо-гранатові" також зацікавлені в послугах Неймара, але на шляху переходу може стати керівництво парижан. Влітку 2019 року бразилець, швидше за все, залишиться в чемпіонаті Франції, а ось у 2020 році трансферна вартість футболіста складе 160 млн євро, повідомляє AS.

Також Неймар незадоволений чутками про те, що ПСЖ можуть виключити з найпрестижнішого клубного європейського турніру - Ліги чемпіонів через фінансові махінації. Крім цього, Союз європейських футбольних асоціацій має намір переглянути трансфери Неймара і його одноклубника Кіліана Мбаппе і, в разі виявлення порушень, зобов'язати ПСЖ продати одного з футболістів.

Неймар twitter.com/psg_inside

Нагадаємо, що Неймар покинув "Барселону" в 2017 році, підписавши угоду з ПСЖ. Цей трансфер став найдорожчим в історії: керівництво чемпіона Франції заплатило за футболіста 222 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL: