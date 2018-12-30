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Неймар і Гітлер влаштували зарубу в текбол

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Знаменитий бразількій футболіст Неймар і професійна тенісистка Наталія Гітлер, підірвали соціальні мережі своєю грою в текбол. За добу кліп зібрав більше 100 000 "лайків".

Текбол - суміш футболу і настільного тенісу. У текбол грають на спеціальному зігнутому столі з особливого матеріалу. Бити по м'ячу можна будь-якими частинами тіла, крім рук. Гра була винайдена в 2014 році і в даний час обговорюється можливий олімпійський статус цього виду спорту.

На відео видно, як Наталя і Неймар влаштували справжню зарубу. Дівчина анітрохи не поступалася своєму іменитому землякові.

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Наталія Гітлер

Наталія Гітлер

Instagram

Новини
Неймар повертається в "Барселону": стали відомі деталі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська чемпіонка, яка прославилася зухвалими виступами з роздяганням, посміялася над форвардом ПСЖ Неймаром. Спортсменка відреагувала на постійні симуляції футболіста збірної Бразилії.

Особа
Неймар
Місце
Бразилія
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