"Нехай карає": форвард "Динамо" оцінив виліт з Ліги Європи

Форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін зізнався, що на місці президента Ігоря Суркіса покарав би команди за виліт з Ліги Європи.

Коментуючи нічию зі швейцарським "Лугано" в заключному матчі групового етапу, український нападник взяв провину на себе за нічийний результат зустрічі.

Артем Бесєдін ФК "Динамо" Київ

"Те, що немає результату – повністю моя провина. Просити вибачення – це нікому не треба. Просто хочу сказати вболівальникам, що нам соромно не виходити з такої групи і не забивати такі м'ячі. Нехай керівництво нашого клубу щось вирішує, розбирається , як-то карає. Команду оштрафують за такий футбол? Навіть не знаю. Якби я був президентом, думаю, якось треба покарати", – наводить слова Бесєдіна "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі різко висловився на адресу вболівальників команди після ганебного вильоту з Ліги Європи.

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