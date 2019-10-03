"Недоречно": "Динамо" виставило за двері колишнього футболіста

"Шахтар" у 2013 році зробив офіційну пропозицію "Динамо" про купівлю захисника Євгена Хачеріді за суму більш ніж 20 млн євро.

Євген Хачеріді ФК "Динамо"

Про це заявив відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі проєкту Циганик LIVE на Youtube.

"Шахтар" робив офіційну пропозицію по Хачеріді, готовий був заплатити більш ніж 20 млн євро. 6 років тому така історія була. Але на той час, у 2013 році, "Динамо" було досить конкурентоспроможним, у клубу були хороші можливості. Тож розрахунку віддавати футболістів, тим більше головному конкуренту, не було. Керівництво "Динамо" не погодилося на цю пропозицію", – розповів Циганик.

За словами журналіста, під час літнього трансферного вікна 2019 року розглядався варіант із поверненням Хачеріді у "Динамо".

"Є інформація, що розглядався варіант із його поверненням у "Динамо", але Михайличенко сказав, що розраховує на інших футболістів. Хачеріді на даному етапі не потрібен "Динамо", – додав Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про переговори Хачеріді зі "Стяуа" за наводкою Мірчі Луческу.

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