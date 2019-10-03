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3 жовтня • оновлено в 15:51
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"Недоречно": "Динамо" виставило за двері колишнього футболіста

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"Шахтар" у 2013 році зробив офіційну пропозицію "Динамо" про купівлю захисника Євгена Хачеріді за суму більш ніж 20 млн євро.

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

ФК "Динамо"

Про це заявив відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі проєкту Циганик LIVE на Youtube.

"Шахтар" робив офіційну пропозицію по Хачеріді, готовий був заплатити більш ніж 20 млн євро. 6 років тому така історія була. Але на той час, у 2013 році, "Динамо" було досить конкурентоспроможним, у клубу були хороші можливості. Тож розрахунку віддавати футболістів, тим більше головному конкуренту, не було. Керівництво "Динамо" не погодилося на цю пропозицію", – розповів Циганик.

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За словами журналіста, під час літнього трансферного вікна 2019 року розглядався варіант із поверненням Хачеріді у "Динамо".

"Є інформація, що розглядався варіант із його поверненням у "Динамо", але Михайличенко сказав, що розраховує на інших футболістів. Хачеріді на даному етапі не потрібен "Динамо", – додав Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про переговори Хачеріді зі "Стяуа" за наводкою Мірчі Луческу.

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Особа
Євген Хачеріді
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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