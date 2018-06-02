Небезпечний сувенір ЧС-2018 створив великі проблеми в Росії

З гіпермаркетів популярної в Росії мережі "Лента" зникнуть 2,5-літрові пляшки води в формі м'яча, випущені в якості сувенірів до ЧС-2018.

Рішення про призупинення продажів кулястих пляшок пов'язано з появою в ЗМІ інформації про їх вогненебезпечності. При попаданні на тару прямих сонячних променів можуть спалахнути знаходяться поруч предмети.

"Ми дійсно знімаємо з продажу кулясті сулії" Святого джерела "в зв'язку з появою в ЗМІ та інтернеті інформації про потенційні ризики для наших покупців", - заявили в прес-службі "Стрічки".

Напередодні рішення зняти з продажів вогненебезпечну воду "Святой источник" прийняв ритейлер "Ашан".

Нагадаємо, що раніше в мережі висміяли "ганебну підготовку" Росії до ЧС-2018.