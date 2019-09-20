"Небезпечний для суспільства": в Росії винесли вердикт Кокоріну

Російський футбольний союз (РФС) відмовився реєструвати нападника "Зеніта" Олександра Кокоріна.

Як повідомляє офіційний сайт РФС, рішення було прийнято комітетом по статусу гравців цієї організації.

Олександр Кокорін Baltphoto

Головний тренер пітерського клубу Сергій Семак опублікував емоційний пост в Instagram, в якому з сарказмом відреагував на позбавлення права Кокоріна бути заявленим за команду восени.

"Складно стримати емоції і в черговий раз хочеться поаплодувати владі, цього разу футбольній, за рішення "відмовити в реєстрації" Кокоріну О. займатися його роботою. Мало того, що він рік провів за проступок, який здійснювали 99% чоловічого населення (не зазнаючи аналогічного покарання). Так тепер його вирішили ще на п'ять місяців залишити без футболу. Виявляється Саша небезпечний не тільки для суспільства, а й для футболу", - написав Семак.

Пізніше Семак видалив пост, зазначивши, що "інформація вимагає більш ретельного вивчення та перевірки".

Гендиректор футбольного клубу "Зеніт" Олександр Медведєв заявив, що, незважаючи на відмову РФС реєструвати Олександра Кокоріна для участі в чемпіонаті Росії, спортсмен зможе тренуватися з командою, передає РІА "Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і півзахисник Павло Мамаєв вийшли на свободу, провівши в колонії більше двох місяців. В цей же день Кокорін підписав новий контракт із "Зенітом".

Кокоріна і Мамаєва затримали в жовтні минулого року за участь в двох бійках в центрі Москви. У травні Московський міський суд засудив Кокоріна до півтора років позбавлення волі в колонії загального режиму, Мамаєв отримав рік і п'ять місяців в'язниці. У вересні суд звільнив футболістів по УДЗ.

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