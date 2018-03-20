"Не зрослося": лідер "Шахтаря" висловився про відхід з клубу

Англійську Прем'єр-Лігу півзахисник донецького "Шахтаря" Фред назвав найкращим варіантом для продовження кар'єри. Про це бразилець повідомив телеканалу ESPN.

"Це найкраща ліга світу. Більше, ніж впевнений, що там я зможу розвиватися, як футболіст. Під час зимового трансферного вікна були переговори і "Манчестер Сіті" навіть вийшов з конкретною пропозицією. Однак, оскільки я вже був заграний в Лізі чемпіонів за "Шахтар" і не міг грати за іншу команду, вирішили поки почекати", - сказав Фред.

Також півзахисник донецької команди розповів про деякі деталі переговорів з "городянами".

"Гвардіола особисто зі мною не спілкувався, але представники "Сіті" виходили на мого агента. На жаль, не зрослося, але зараз трансферне вікно закрите і я зосереджений на іграх за "гірників", а влітку - поживемо-побачимо."Сіті" - дуже крута команда. Я б із задоволенням грав у ній. Або за "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Арсенал" - клуби з великими традиціями в Англії і Європі", - підкреслив Фред.

Як повідомляв "Обозреватель", "Манчестер Юнайтед" готовий заплатити "Шахтарю" за трансфер Фреда 40 мільйонів фунтів. Також повідомлялося про те, що дістати бразильця бажає і французький ПСЖ.