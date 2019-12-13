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13 грудня • оновлено в 16:10
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"Не знаю, що відбувається": захисник "Динамо" шокований грою команди в Лізі Європи

1.7т
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Футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв не розуміє, як його команда не змогла перемогти "Лугано" і вийти у плейоф Ліги Європи.

"То офсайд, то з порожніх гравець вибиває. Нам немає ніяких виправдань. Будемо розбирати гру. Не знаю, що відбувається. Немає слів. Останній матч – це взагалі щось незрозуміле. Над реалізацією постійно працюємо на тренуваннях. Все відпрацьовуємо, все вдається, а у грі не йде і все", – цитує Караваєва Динамо Київ від Шурика.

Олександр Караваєв

Олександр Караваєв

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Він також назвав невихід киян із групи, в якій вони вважалися явними фаворитами, "провалом".

"Чи катастрофа це для "Динамо"? Це точно провал. Не вийти з групи, де ми вважалися лідерами, це дуже важко. Що далі? Попереду ще одна важлива гра проти "Десни". Потрібно до неї готуватися. Ніякого іншого шляху у нас немає", – додав гравець "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лівий захисник "Олександрії" Денис Мірошниченко забив один із найкращих голів у Лізі Європи.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Олександр Караваєв
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Вся проблема в том, что в УПЛ все судьи подыгрывают Динамо. Смотреть противно, как нарушение в сторону соперника Динамо, то судья может не увидеть, а не дай бог, если в сторону Динамо нарушение- так тут прямо пенальти и красная. пока игроки Динамо не поймут, что они на равне со всеми командами , а не будут считать если они столичная команда, значит ей все что-то должны, вот такая ситуация и будет.
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Хо Хол
Хо Хол
мощно обocpaлись, вот что
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