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''Не знаю, що відбувається'': бразилець "Динамо" — про ситуацію із клубом

3.2тЧитати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" Вітор Буено, орендований киянами у "Сантоса" до літа 2020 року, засмучений відсутністю ігрової практики в столичній команді.

"Я сподівався, що зіграю більше. Я перебрався у "Динамо" тільки з тієї причини, що не грав у "Сантосі". Не знаю, що сталося, адже тренер киян зі мною не розмовляв із цього приводу. Так, я не говорю англійською, тому важко спілкуватися, треба кликати перекладача. Я добре тренуюся, моє коліно готове на всі 100%. Можу сказати, що ніколи не переставав тренуватися, ніколи не опускав голову. Не знаю, чи буде у мене постійна ігрова практика в "Динамо" — уся надія на тренера. Але він ледь дивиться на мене, не знаю навіть, що відбувається", — передає слова футболіста "Динамомания" із посиланням на GloboEsporte.com.

Вітор Буено

Вітор Буено

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Особа
Вiтор Буено
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ФК Динамо Київ
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