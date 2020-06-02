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2 червня • оновлено в 11:08
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"Не знаю, чому в Донецьку": легенда збірної України згадав матчі плей-офф ЧС-2010

1.8т
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Один з рекордсменів збірної України за кількістю проведених матчів Олег Гусєв згадав, що нашій команді пощастило з жеребом у стикових поєдинках перед чемпіонатом світу 2010 року.

"Перед жеребкуванням плей-офф збірна України потрапила до другого кошика. У першій були Франція, Португалія, Росія та Греція. Нам дісталися греки, і це був сприятливий жереб. У когось могло скластися враження, що команда розслабилася, але про це не могло бути й мови. Всі розуміли, що на кону чемпіонат світу, всі хотіли туди потрапити. В Афінах ми зіграли 0:0, хоча мали були забивати хоча б один гол. У мене були моменти, у другому таймі Андрій Шевченко взагалі віддав пас один на один, але я погано обробив м'яч і шанс упустив. Не потрапив потім в основу на матч-відповідь", – розповів Гусєв в інтерв'ю виданню Zbirna.

Олег Гусєв

Олег Гусєв

Sport.ua

Він не розуміє, чому місцем проведення матчу був обраний Донецьк, який не приносить збірній удачу.

"Не знаю, чому ми проводили його в Донецьку, але там був якийсь шум із квитками, і "Донбас Арена" виявилася напівпорожньою в такому надважливому матчі. Та й нефартове це місто для національної команди, хоч я там в ній і дебютував. Ось, буває таке. Наша збірна не виграла там жодного матчу. Ми і на Євро-2012 двічі поступилися в Донецьку. З французами дощ пішов, з англійцями судді помилилися..." – поділився своєю думкою Гусєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська "Донбас Арена", яка знаходиться в окупованому Росією Донецьку, увійшла в двадцятку найкращих стадіонів світу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олег Гусєв
Тег
Збірна України з футболу
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