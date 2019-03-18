"Не знаю, чим він незадоволений": Суркіс висловився про відставку Хацкевича

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не планує відправляти у відставку головного тренера команди Олександра Хацкевича.

За його словами, фіаско в протистоянні з "Челсі" в Лізі Європи, якому українська команда програла із загальним рахунком 0:8, не позначиться на позиціях білоруського фахівця.

Ігор Суркіс

"Я не обговорюю його звільнення. Хацкевич працює, сподіваюся, що гравці й тренери зроблять з цієї поразки висновки. Я ні з ким не розмовляв після матчу. Зараз буде перерва – розмовлятимемо. Він просив нападника – я купив йому нападника. Не знаю, чим він незадоволений. Я виконав своє завдання щодо комплектації команди", – наводить слова Суркіса ua.tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про санкції до команди після поразки від "Челсі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 0:5.

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