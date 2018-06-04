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Не знав, куди їхав: в Росії пограбували зірку світового футболу

1.8тЧитати новину російською

Колишній форвард лондонського "Арсеналу" Нванкво Кану був пограбований в аеропорту "Шереметьєво", повідомляє ТАСС.

Екс-футболіст летів зі столиці Туманного Альбіону в Калінінград, де команда Нігерії зіграє перший матч в рамках ЧС-2018, з пересадкою в Москві.

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Прилетівши в пункт призначення, Кану не дорахувався 11 тисяч доларів і тут же звернувся до правоохоронних органів.

По гарячих слідах в "Шереметьєво" були затримані двоє вантажників, у яких було вилучено всю суму.

Нагадаємо, в суперниках по групі у збірної Нігерії на ЧС-2018 Хорватія, Ісландія і Аргентина. 16 червня нігерійці зіграють перший матч з хорватами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії напередодні ЧС створили небезпечний сувенір.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
збірна Нігерії з футболу
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Соколов Олег
Соколов Олег
Ну вот, опять звездят окраинские СМИ. Никто никого не обворовывал. Просто затерялся багаж. А когда он заявил в полицию, стали искать и обнаружили грузчиков, которые нашли сумку и несли её, чтобы вернуть владельцу. Опять с ног на голову всё перевернули. Лишь бы показать Россию в плохом свете.
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