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27 вересня • оновлено в 19:58
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Не зіграє: УЄФА ухвалив рішення щодо збірної України на Євро-2020

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Збірна України не зіграє в Санкт-Петербурзі на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року в разі виходу до фінальної частини турніру, повідомляє прес-служба УЄФА.

Не зіграє: УЄФА ухвалив рішення щодо збірної України на Євро-2020

Згідно з регламентом жеребкування фінальної частини першості Європи 2020 року, збірні Росії та України не зможуть зустрітися на груповому етапі, через що збірна України не зможе потрапити до збірної Росії в групу B. Три гри групи відбудуться в Санкт-Петербурзі. При цьому українська команда може зіграти в Санкт-Петербурзі у матчі 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що Євро-2020 вперше пройде не на території однієї або двох країн, що межують один з одним, а на 12 стадіонах 12 міст 12 країн (12 національних асоціацій УЄФА).

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Україна – Португалія: купити квитки на суперматч відбору Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад команди на матчі відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня в Харкові) і Португалією (14 жовтня в Києві).

10 вересня Збірна України з футболу в товариському матчі зіграла внічию з командою Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років пройшов у Дніпрі, на "Дніпро-Арені" і завершився з рахунком 2:2.

7 вересня Україна зіграла матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020. Зустріч у Вільнюсі проти збірної Литви завершилася з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

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Тема
Євро-2020
Теги
Збірна України з футболу УЄФА
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Правильно было бы забрать у этих расейских тварей евро. И вообще паРРашную сборную исключить из членов УЕФА - они не европейцы. Это одичалые азиаты.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Кацaп Кацaпыч, твои истеричные стоны показывают уровень твоей недостраны.. Удовлетворен =)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кoзлинa Бapaнович, У тебя видать мозги забрали уже давно или у тебя их сроду не было, и на ньюГaбoн, свiдомо MAHДАйнутая мpaзота уже не дотягивает.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Кто на ком стоял, рагули, поясните!)
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2 з 4 відповідей | показати всі
hunt andres
hunt andres
коршун федот, слышь, ты, падаль летучая, лети в АТО, уничтожитель йопнутый.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Smekalov Sergey, кала кусок. Тебе гавкать со ольгино вроде удобно. Работаешь шавкой, стал сyкой.
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