Не зіграє: УЄФА ухвалив рішення щодо збірної України на Євро-2020

Збірна України не зіграє в Санкт-Петербурзі на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу 2020 року в разі виходу до фінальної частини турніру, повідомляє прес-служба УЄФА.

Згідно з регламентом жеребкування фінальної частини першості Європи 2020 року, збірні Росії та України не зможуть зустрітися на груповому етапі, через що збірна України не зможе потрапити до збірної Росії в групу B. Три гри групи відбудуться в Санкт-Петербурзі. При цьому українська команда може зіграти в Санкт-Петербурзі у матчі 1/4 фіналу.

Нагадаємо, що Євро-2020 вперше пройде не на території однієї або двох країн, що межують один з одним, а на 12 стадіонах 12 міст 12 країн (12 національних асоціацій УЄФА).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад команди на матчі відбору Євро-2020 з Литвою (11 жовтня в Харкові) і Португалією (14 жовтня в Києві).

10 вересня Збірна України з футболу в товариському матчі зіграла внічию з командою Нігерії. Поєдинок вперше за 10 років пройшов у Дніпрі, на "Дніпро-Арені" і завершився з рахунком 2:2.

7 вересня Україна зіграла матч 5-го туру кваліфікації Євро-2020. Зустріч у Вільнюсі проти збірної Литви завершилася з рахунком 0:3. У цій грі голами відзначилися Олександр Зінченко, Марлос і Руслан Малиновський.

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