"Не заздрю людям": Блохін відверто висловився про коронавірус

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін розповів, що через коронавірус він разом із сім'єю живе за містом і дотримується карантину, тому що розуміє серйозність ситуації.

"Поки все в порядку, з дружиною на кулаках з нудьги не б'ємося. Нудьгувати не доводиться, завжди є чим себе зайняти. Живемо ми за містом, молодші дочки поруч, вчаться дистанційно. Карантину дотримуємося, крім супермаркету майже нікуди не вибираємося. Розуміємо: все це серйозно. Самоізоляція багатьом не подобається, але здоров'я – понад усе", – сказав Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Олег Блохін Football.ua

Він заявив, що не заздрить тим, хто проводить карантин у квартирі та не має можливості вийти на свіже повітря.

"Чесно кажучи, не заздрю людям, які в квартирах на карантині знаходяться. Не знаю, як би ми самі вчотирьох та в чотирьох стінах весь цей час просиділи. У мене тут озеро поруч, можна прогулятися і свіжим повітрям подихати. Треба підтримувати себе в нормі, а то наслухаєшся новин про коронавірус, вплине на тебе паніка – так і з глузду з'їхати можна", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Блохін висміяв чемпіонат Білорусі і розповів, чим займається на карантині. Він також пояснив, чому приїхав на фінал Ліги Європи 2019 року в інвалідному візку.