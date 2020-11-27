Не забив з метра і врізався статевим органом у штангу: в матчі ЛЄ трапився курйоз

У матчі четвертого туру Ліги Європи між "Мольде" й "Арсеналом" трапився неймовірно курйозний момент.

На початку зустрічі за рахунку 0:0 захисник норвежців Шериф Сіньян підключився до атаки своєї команди та мав замикати простріл свого одноклубника, однак незбагненним чином з метра не влучив у порожні ворота. На цьому неприємності для футболіста не закінчилися, оскільки після цього він за інерцією влетів своїм статевим органом у штангу.

Відео цього моменту можна подивитися, починаючи з 0:29.

Поєдинок закінчився впевненою перемогою "Арсенала", який розгромив суперників з рахунком 3:0 і заробив чергові три очки. Лондонський клуб забезпечив собі вихід у плей-оф Ліги Європи, набравши 12 пунктів після чотирьох матчів. "Мольде" ділить друге місце з віденським "Рапідом". У обох команд по шість очок.

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