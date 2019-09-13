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13 вересня • оновлено в 12:22
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Не Ярмоленко: названий найдорожчий футболіст України

1.8т Читати матеріал російською

Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, став найдорожчим футболістом України.

Вартість гравця, який став одним із лідерів збірної України, зросла з часу останнього оновлення (13 червня цього року) на 10 млн євро і тепер становить 30 млн євро.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Instagram

Це дозволило Зінченку вийти в одноосібні лідери рейтингу найдорожчих українських гравців. Раніше він ділив перше місце з Андрієм Ярмоленком ("Вест Хем") — по 20 млн євро.

Тепер Ярмоленко ділить другу сходинку з Віктором Циганковим — вартість півзахисника "Динамо" виросла до тих же 20 млн євро. На четвертій позиції — півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський (12,5 млн євро), замикає п'ятірку найдорожчих гравців країни натуралізований бразилець, гравець "Шахтаря" і збірної України Марлос.

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Збільшення вартості Зінченка пов'язане з його стабільною грою в основі "Манчестер Сіті", а також із успіхами в збірній України. В останніх двох матчах проти Литви (перемога 3:0) і Нігерії (нічия 2:2) Зінченко відзначився двома забитими голами і був визнаний найкращим гравцем матчу проти Нігерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше клуб українця Зінченка побив фінансовий рекорд у світовому футболі.

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Особа
Олександр Зінченко
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