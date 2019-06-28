"Не вважаю правильним": футболіст збірної України безглуздо виправдався за перехід в клуб з Росії

Захисник збірної України Іван Ордець не бачить нічого поганого в своєму переході з донецького "Шахтаря" в московське "Динамо".

За словами футболіста, у нього була можливість залишитися в стані чемпіонів України.

"Мій вибір – на користь футбольної кар'єри. Російський чемпіонат сильніший і більш видовищний за український. І я не вважаю правильним підводити під мій перехід в "Динамо" будь-яку політичну складову. Цього літа у мене був шанс залишитися в "Шахтарі", який пропонував мені продовжити співпрацю. Але московське "Динамо" запропонувало стати частиною нового амбітного проекту. Це новий виклик для мене, і я його прийняв. Спорт, і футбол зокрема, покликані об'єднувати людей і народи, а не бути інструментом конфліктів. Головне, щоб я прогресував як футболіст", – цитує Ордець "Спорт-Експрес".

Іван Ордець ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські футбольні вболівальники засипали Івана Ордець гнівними коментарями через перехід в московське "Динамо".

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