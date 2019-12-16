"Не врятує": Леоненко назвав причину провалу "Динамо" в Лізі Європи

Київське "Динамо" не змогло вийти до плей-офф Ліги Європи через низький рівень індивідуальної майстерності деяких футболістів.

Таку думку висловив екснападник "біло-синіх", а нині експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко. Зокрема, він нагадав про неймовірні промахи форварда киян Артема Бесєдіна у грі зі швейцарським "Лугано".

Віктор Леоненко сайт каналів "Футбол 1/2"

"Для мене тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі. Тренери не грають в футбол. У таких моментах як у Бесєдіна, жоден тренер не врятує. Ну і президент – він підписує контракти з такими гравцями. Але тут варто нагадати про головне. Вони повинні були виходити з першого місця в групі. Це так, про всяк випадок", – наводить слова Леоненко офіційний сайт каналів "Футбол 1/2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти київського "Динамо" влаштували бойкот фанатам команди після матчу Прем'єр-ліги з "Десною".

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