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16 грудня • оновлено в 21:28
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"Не врятує": Леоненко назвав причину провалу "Динамо" в Лізі Європи

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Київське "Динамо" не змогло вийти до плей-офф Ліги Європи через низький рівень індивідуальної майстерності деяких футболістів.

Таку думку висловив екснападник "біло-синіх", а нині експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко. Зокрема, він нагадав про неймовірні промахи форварда киян Артема Бесєдіна у грі зі швейцарським "Лугано".

Новини
"Нехай карає": форвард "Динамо" оцінив виліт із Ліги Європи

Віктор Леоненко

Віктор Леоненко

сайт каналів "Футбол 1/2"

"Для мене тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі. Тренери не грають в футбол. У таких моментах як у Бесєдіна, жоден тренер не врятує. Ну і президент – він підписує контракти з такими гравцями. Але тут варто нагадати про головне. Вони повинні були виходити з першого місця в групі. Це так, про всяк випадок", – наводить слова Леоненко офіційний сайт каналів "Футбол 1/2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти київського "Динамо" влаштували бойкот фанатам команди після матчу Прем'єр-ліги з "Десною".

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга Європи
Особи
Віктор Леоненко Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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