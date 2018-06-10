"Не вміємо і не доб'ємося": Боярський принизив збірну Росії перед ЧС-2018

Актор і відомий футбольний уболівальник Михайло Боярський не чекає від збірної Росії на ЧС-2018 успішного виступу.

"Ні, соромно не буде, ми готові до цього, так що соромитися тут нічого. На чемпіонаті збірна нічого не доб'ється. Якби я розбирався у футболі так само, як в театрі, то був би тренером нашої команди, але я займаюся драматичним театром. У театрах теж бувають проблеми. Футбол, чесно кажучи, наше хворе місце. Я думаю, в ньому ще довго нічого не буде відбуватися", - цитує Боярського "Бізнес Online".

Боярський впевнений, що росіянам нічого не світить на мундіалі.

"Ми граємо в іншу гру, у нас свій футбол, російський, а на світовому чемпіонаті нам робити нічого. Ми грати в цю гру не вміємо. У фінал вийдуть Бразилія і Німеччина, а переможе, швидше за все, остання", - підсумував артист.

Така правдива відповідь дуже здивувала російських уболівальників.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-тренер збірної Росії рекордно принизився перед Путіним.