"Не влаштовує": бразилець "Шахтаря" навідріз відмовився грати в Україні

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Бернард не має наміру продовжувати кар'єру в українському клубі. За визнанням футболіста, він хоче піти в команду з більш сильного чемпіонату.

"Коли закінчиться контракт з "Шахтарем", хочу піти в інший клуб. Можливо, повернуся до Бразилії. Поки не знаю, де продовжу кар'єру - в Україні грати непросто, оскільки не вистачає матчів рівня Ліги Чемпіонів, а чемпіонат зараз не такий сильний, як був раніше, і він мене не влаштовує", - сказав Бернард в інтерв'ю програмі "Профутбол" на каналі 2+2.

Нагадаємо, що Бернард перейшов у "Шахтар" в 2013 році з бразильського клубу "Атлетіко Мінейро". У складі "гірників" бразилець зіграв 156 матчів, в яких забив 28 голів. Також Бернард зіграв 14 ігор і забив один гол за збірну Бразилії, в яку вперше був викликаний в 2012 році. Контракт бразильця з донецьким клубом діє до кінця нинішнього сезону.

Як повідомляв "Обозреватель", донецький "Шахтар" може підписати контракт з бразильським нападаючим київського "Динамо" Жуніором Мораесом.